Seferihisar Belediye Başkan Vekili, Fuat Gümüş oldu

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından olağanüstü toplanan Belediye Meclisinde, CHP'nin adayı Fuat Gümüş ilk turda 17 oy alarak başkan vekili seçildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine geçecek isim bugün yapılan seçimle belirlendi. Olağanüstü toplanan Seferihisar Belediye Meclisinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisinin adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı.

Mecliste yapılan oylama ilk turda sonuçlandı. Sandıktan çıkan 23 zarftan 19'u geçerli, 4'ü ise boş sayıldı. Yapılan sayım sonucunda CHP adayı Fuat Gümüş 17, Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır 1, AK Parti adayı Ümit Cingöz ise 1 oy aldı. Bu sonuçla birlikte CHP adayı Fuat Gümüş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Oylama öncesinde yazılı bir açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı ise seçimde aday çıkarmayacaklarını ve hiçbir adayı desteklemeyeceklerini kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Cingöz'e sandıktan sürpriz bir şekilde 1 oy çıktı. - İZMİR