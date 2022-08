Seferihisar'da yaşayan vatandaşların AK Parti'ye gösterdikleri güven ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti Seferihisar Teşkilat Başkanı Ümit Yeşilyurt, "AK Parti teşkilatımızı güçlü kılan, Seferihisar'da ilçe başkanımız Ahmet Aydın'ın öncülüğünde samimi ve çok güzel bir birliktelik yakalamış olmamızdır. 2022 yılı performans değerlendirme tablomuzda hedefimize yüzde 80'nin üzerine çıktık. İzmir'de ilk 3'e girdik" dedi.

AK Parti Seferihisar Teşkilat Başkanı Ümit Yeşilyurt, Seferihisar'da AK Parti'ye yoğun ilgi olduğunu belirtti. Yeşilyurt, "Seferihisar için hemşehrilerimizle birlikte hareket ediyor, Seferihisar'da yapılması gerekenleri Seferihisar halkı ve ortak akıl ile hayata geçiriyoruz. Onların istek ve önerileri doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla ilçemize eserler kazandırmaya gayret ediyoruz. Seferihisar'ımızda yürüttüğümüz tüm çalışmalar ve hizmetler hemşehrilerimizin samimi bir şekilde gösterdikleri birlik, beraberlik ve dayanışması sayesindedir. Gelecek kuşaklarımıza daha güzel bir Seferihisar bırakabilmek için görevimizi severek heyecanla yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Seferihisar'daki üye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yeşilyurt; "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Gönül Seferberliği ile 2022 yılı performans değerlendirme tablomuzda hedefimize yüzde 80'nin üzerine çıktık. İzmir'de ilk 3'e girdik. Yıl sonunda hedeflerimizin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Tanımadığımız gönüllerin duası olmak için çalışıyoruz"

"AK davamızda bölge, din, dil, ırk gözetmeksizin yaptığımız gönül seferberliğinde kimsesizlerin kimi, mazlumların umudu ve tanımadığımız gönüllerin duası olmak için çalışıyoruz" diyen Yeşilyurt, Seferihisar'ı evleri gibi düşündüklerini kaydetti. Yeşilyurt, şöyle devam etti: "Geçmişten geleceğe yürüdüğümüz AK yolculuğumuzda hemen her gün hemşehrilerimizin gönlüne dokunuyoruz, onlarla her an birlikte oluyoruz. Onların tavsiyelerini meclis üyelerimizle, yönetim kurulumuzla ve mahalle başkanlarımızla istişare ediyor, Seferihisar'a duyduğumuz aşk ve gelecek kuşaklara eser bırakma şiarıyla üstlendiğimiz görevimizi yerine getiriyoruz."

"2023 Seferihisar için zafer olacak"*

2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Yeşilyurt, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılayacağımız son düzlükteyiz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı bence başlı başına bir başarı destanıdır. İlk günkü aşkla, heyecanlı, inançlı ve kararlıyız. Hemşehrilerimizin enerjisinden onların da aynı duyguları yaşadıklarını hissediyoruz. Zafer, ona en çok inananlarındır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında zafer; bu topraklarda var olan bütün değerlere saygı duyan, küresel düşünüp ülkesel karar verenlerin olacak. Bu anlamda 100. yılına girdiğimiz kutlu cumhuriyetimizin kutlamaları esnasında, 2023 yılında yapılacak olan tarihi seçimde Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı etmek gelecek kuşaklara muhabbetler ve eserler bırakabilmek adına gelecek nesillerin adlı, adsız kahramanları olmak için sizleri de bu kutlu davaya davet ediyor, bugün her zamandan daha çok birliğin beraberliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin uluslararası ilişkilerdeki stratejik konumu ve daha adil dünyanın tesisinde üstlendiği büyük bir sorumluluğu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı ve emin adımlarla ilerleyen yükseliş yolculuğunda biz de varız. Bu uğurda sizleri de AK yolculuğumuzda el ele, omuz omuza yürümek için bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Yarınlar birlikte daha umutlu" sözlerine yer verdi. - İZMİR