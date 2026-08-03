Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin emaneti ailelerimize ve fedakar gazilerimize yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi, AK Parti Grubumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Milli Savunma Komisyonumuz, ilgili kurumlarımız ve Bakanlığımız koordinesinde hazırlanan Kanun Teklifi ile; şehitlerimizin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlıyoruz. Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerimize yönelik evde bakım desteğini artırıyoruz. 15 Temmuz'da millet iradesini korumak için canını ortaya koyan, ancak malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilerimizin aylık bağlıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve siviller dahil olmak üzere tüm gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapıyoruz. Yaş haddinden kaynaklanan hak kayıplarını gideriyor, malullük derecesi ağırlaşan gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bulunan ve terörle mücadelede yaralanan kahramanlarımızın gösterge aylıklarını artırıyor kendilerine gazilik ünvanı, aylık artışı ve sosyal haklar tanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.