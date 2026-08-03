Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Malul sayılmayan gazilere gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getirilecek; şehitlerin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin emaneti ailelerimize ve fedakar gazilerimize yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi, AK Parti Grubumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Milli Savunma Komisyonumuz, ilgili kurumlarımız ve Bakanlığımız koordinesinde hazırlanan Kanun Teklifi ile; şehitlerimizin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlıyoruz. Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerimize yönelik evde bakım desteğini artırıyoruz. 15 Temmuz'da millet iradesini korumak için canını ortaya koyan, ancak malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilerimizin aylık bağlıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve siviller dahil olmak üzere tüm gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapıyoruz. Yaş haddinden kaynaklanan hak kayıplarını gideriyor, malullük derecesi ağırlaşan gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bulunan ve terörle mücadelede yaralanan kahramanlarımızın gösterge aylıklarını artırıyor kendilerine gazilik ünvanı, aylık artışı ve sosyal haklar tanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar - Son Dakika

Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 23:49:10. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.