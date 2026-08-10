Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Haklar Yasalaştı - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Haklar Yasalaştı

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Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren yasanın TBMM'de kabul edildiğini duyurdu. Düzenleme; aylık iyileştirmeleri, ilk kez aylık bağlanması, 15 Temmuz gazilerine aylık ve sosyal haklar gibi önemli maddeler içeriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemelerle birlikte;Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlarımıza ilk kez aylık bağlıyor ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlıyoruz. 15 Temmuz gazilerimize aylık bağlıyoruz. 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatanımız için canını siper eden gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddini, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenliyor; hak kayıplarının önüne geçiyoruz. Ağır engelli gazilerimize ödenen bakım aylığını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM Milli Savunma Komisyonumuz başta olmak üzere, AK Parti Grubumuza, MHP Grubuna ve düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Haklar Yasalaştı - Son Dakika

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