Şehit aileleri ve gaziler için yeni düzenleme

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Akar, kanun teklifinin hazırlık sürecini anlattı. Söz konusu süreçte şehit aileleri ve gazi dernekleriyle de bir araya geldiklerini belirten Akar, yapılan toplantıların, görüşmelerin ardından kanun teklifinin son aşamasına geldiğini vurguladı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, iki yıl boyunca 20'den fazla kurum, 25'ten fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarla ilgili komisyonda üyesi bulunan partilerin de dönem dönem bilgilendirildiğini bildiren Çelebi, teklifte 7 başlıkta 10 farklı grubun taleplerine dair çözümler getirdiklerini ifade etti.

Eksikliklerin olabileceğini ancak bunların tamamlanacağını dile getiren Çelebi, "Kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. Öyle bir söylem geliştirildi, bu doğru değil." dedi. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırdıklarına dikkati çeken Çelebi, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara aylık bağlıyoruz. Aynı malul sayılmayan gazilere olduğu gibi. Er gaziler, korucular, askeri öğrenciler, siviller... Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularımız, askeri öğrenciler, polis okulu öğrencileri ve sivillerin aylıklarında artış yapılmasını planlıyoruz. Vazife ve hak malullerine yeniden muayene yaş haddi er ve erbaşlar bakımından 41'di, bunu 55 yaşa çıkarıyoruz. Dolayısıyla dereceleri artanlar için yeniden muayene sonucunda aylıkları artırma yoluna gidiyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan personelin gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele kanunda tanımlanan sosyal haklarını veriyoruz. Getirilen yasa teklifi, bir başlangıç bizim için. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dün olduğu gibi yarın da çalışmalara devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, teklifin çalışmaları sırasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Öte yandan toplantı öncesinde bazı milletvekilleriyle komisyon salonunun önüne gelen şehit yakını ve gazilerin komisyona katılmak istediklerini belirtmeleri üzerine Komisyon Başkanvekili Refik Özen, şehit yakını ve gazilerle konuştu. Özen, "Bundan sonraki süreçte de çözülemeyen meseleleri çözme noktasında el birliğiyle gayret edeceğiz. Olumlu bir adım için hep beraber gayret ediyoruz." dedi.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, grubu temsilen salona davet edildi.