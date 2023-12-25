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Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi - Son Dakika
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Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi

Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenazesinde protesto edilen Özgür Özel, şehit ailesinin konu ile ilgili kendisinden özür dilemek istediğini ancak bunu kabul etmediklerini aktardı.

25.12.2023 - 12:44,  Güncelleme: 13:27
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Manisa'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze törenine katılan ve burada bir grup tarafından protesto edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessizliğini bozdu. Olay sonrası şehit ailesinin kendilerinden özür dilemek istediğini ifade eden Özel, "Biz buna müsaade etmedik" dedi.

"BİZE BİR PROKASYON OLACAĞI SÖYLENDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekilleri; bugün İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, anma töreninin ardından dün Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde yaşananlarla ilgili konuştu. Yaşanan olayı provokasyon olarak nitelendiren Özel, "Dün, sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize, hem Manisa'da partimize hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden; bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem gerektiği defalarca söylendi" dedi.

Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi

"TEK TEK İSİM İSİM TESPİT EDİLİYOR"

"Dün gün boyunca, şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim" diyen Özel, "Bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren, o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor, hepsi. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü, orada yapılan provokasyonu; Manisa'daki, Manisalıların şehit cenazesine kendi isteği ile gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip, bu sloganları attıranlara tepki gösterdi" şeklinde konuştu.

"ŞEHİT AİLESİ ÖZÜR DİLEMEYE KALKTI"

Şehit ailesin kendisini arayarak; yaşananlardan "üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyetini, yakınlığını bildiklerini dün orada yaşananların, saygısızlığın; şehide yapıldığını, şehitlerine yapıldığını ve Enes'in hatırasına saygısızlık olduğunu" defaten söylediklerini vurgulayan Özel, "Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen, aile büyükleri kanalı ile özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şey kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında; bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik" ifadelerine yer verdi.

Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
YORUMLAR (3)
  • YAVUZ HEDİYELİK: Demedi demeyin bu adam CHP yi batırır. Yanıtla 19 10
  • Suleyman Dag: Özgür özel şehit in abisi senden özür dilemek istiyor sen kabul etmiyorsun. Senin insanlığına yazıklar olsun. Sen orada neden bulunuyorsun acısına ortak olmak için mi yoksa gösteri yapmak için mi? Şehit Cenaze törenine ve diger cenaze törenlerine neden insanlar gider önce onu öğrenin. Yanıtla 25 22
  • Suat Koca: Yav he he Yanıtla 23 26

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