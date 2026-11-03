Şehitkamil Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 1'inci birleşimi Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki 12 madde oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 1'inci birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Başkanvekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 12 madde görüşüldü. Gündem maddelerinden 11'i oy birliği ile İmar Komisyonu'na, 1 madde ise oy birliği ile Tarife Komisyonu'na sevk edildi. Gündem dışı 1 madde ise oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Açıkgöz, Kasım ayı meclis toplantısı 2'nci birleşiminin 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek oturumu sonlandırdı.