Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı, 8 madde görüşülerek tamamlandı. Başkan Avukat Umut Yılmaz, gündem maddelerini görüşmeden önce sosyal medyadaki iddialara yönelik belgelerle açıklamada bulundu. Bir sonraki meclis toplantısı 8 Mayıs Perşembe 2024 tarihinde yapılacak.

03.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplantıda 8 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından gündemdeki 5 madde görüşüldü. Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, gündem dışı 3 maddeyi gündeme taşıdı. Görüşülen toplam 8 madde, ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Avukat Umut Yılmaz, gündem maddelerini görüşülmeye açmadan önce sosyal medyadaki iddialara yönelik belgelerle açıklamada bulundu.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan Avukat Umut Yılmaz, bir dahaki meclis toplantısının 8 Mayıs Perşembe 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement