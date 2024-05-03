Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Politika

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplantıda 8 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından gündemdeki 5 madde görüşüldü. Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, gündem dışı 3 maddeyi gündeme taşıdı. Görüşülen toplam 8 madde, ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Avukat Umut Yılmaz, gündem maddelerini görüşülmeye açmadan önce sosyal medyadaki iddialara yönelik belgelerle açıklamada bulundu.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan Avukat Umut Yılmaz, bir dahaki meclis toplantısının 8 Mayıs Perşembe 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP