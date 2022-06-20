Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

20.06.2022 11:15
Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde, yoğun geçen kış şartlarının ardından bozulan ve tahrip olan yollar, asfalt çalışmalarıyla yenileniyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde, yoğun geçen kış şartlarının ardından bozulan ve tahrip olan yollar, asfalt çalışmalarıyla yenileniyor. Güvenevler Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Kış gelmeden bu ihtiyaçların tamamını gidermiş olacağız" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, yoğun geçen kış şartlarının ardından ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yollarda asfalt çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak Güvenevler Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, tahrip olan yollarda asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Mahallenin birçok cadde ve sokaklarında asfalt yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Asfalt çalışmalarını Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan asfalt çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Güvenevler Mahallesindeyiz. Ben, öncelikle Muhtarımız Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Mahallenin sorunlarını hep birlikte belirli aralıklarla yaptığımız toplantılarda kayda alıyoruz. Tabii mevsimlerle doğru orantılı olarak yapmamız gereken işler var. Bu yıl kış çok ağır geçti. Akabinde hemen asfalt çalışmalarına başladık. Güvenevler Mahallesi de tamamı inkişaf etmiş bir mahallemiz ve burada çok yoğun altyapı çalışmaları oldu. Mahallelerin sırasına göre ve özellikle de durumuna göre yenileme çalışması yapıyoruz. Güvenevler Mahallesi'nde de Allah'ın izniyle iki haftaya kadar hiçbir sıkıntılı sokağımız kalmayacak ve hepsinin ihtiyaçları giderilmiş olacak. Buradan hemşerilerimizden bir tek isteğim var, bu yapılan harcamaların hepsi milletimizin parası. Kendilerinin emanetini yönetiyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra, bunlara sahip çıkılırsa, biz ziyadesiyle mutlu oluruz. Tabii şu an ekiplerimizin tamamı sahada, asfalt yama ekiplerimiz ayrı çalışıyor. Sıfır asfalt yapılabilen yerler ayrı, yeni imara açılan yollarda ise ayrı çalışıyoruz. Yani burada yalnızca sıfır asfalt yapılan yer değil, mahallelerimizin yamayla ilgili çalışmasını yapan ayrı ekiplerimiz çalışıyor, revize edilecek asfaltlar ayrı yapılıyor. Yeni inkişaf etmiş Sancaktepe, Beykent gibi bölgemizde de yeni sıfırdan reglajları yapılıp asfaltlarımız yapılıyor. Bu konuda bu mevsimi çok iyi değerlendirerek, Allah'ın izniyle kış gelmeden bu ihtiyaçların tamamını gidermiş olacağız. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Muhtarımıza da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, "Ben öncelikle yapılan bu güzel hizmetten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Malum, yoğun geçen kış şartlarından sonra yollarımız da çok fazla tahrip olmuştu. Sağ olsun Başkanımız, istek ve dileklerimizi ön plana alarak, mahallemizde çok güzel bir çalışma yapıyor. Asfalt çalışması olarak, kaldırım çalışması olarak çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Başkanımıza ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Murat Özgüler, Şehitkamil, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

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