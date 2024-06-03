Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Dönemi Haziran Ayı 1. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Haziran Ayı 1. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplam, 17 madde görüşüldü.
Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından gündemdeki 17 madde görüşüldü. Görüşülen 17 madde, oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.
Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan Avukat Umut Yılmaz, bir dahaki meclis toplantısının 7 Haziran 2024 Cuma günü yapılacağını duyurarak birleşimi kapattı. - GAZİANTEP
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