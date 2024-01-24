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Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, rahatsızlığı sebebiyle Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş, annesinin tedavi sürecini takip etmek için başvuruda bulunarak Diyarbakır'a getirildi, ancak kısa bir süre sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır\'a getirildi
24.01.2024 - 00:22,  Güncelleme: 00:23
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.

Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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