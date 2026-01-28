Selahattin Demirtaş\'ın avukatı Ramazan Demir\'e 11 yıl 3 ay hapis cezası

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir'in yargılandığı davada karar açıklandı.

TAKDİR İNDİRİMSİZ 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla yargılanan Demir'in her iki suçtan da mahkum edilmesine karar verdi. Herhangi bir takdir indirimi de uygulamayan mahkeme, Avukat Demir'e toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Dosya, istinaf sürecine ise açık bırakıldı.

DEMİR: HALKIMIZIN CANI SAĞ OLSUN

Hakkında verilen cezanın ardından Ramazan Demir, sosyal medya hesabı üzerinden karara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Demir paylaşımında, "Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.