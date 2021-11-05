Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var - Son Dakika

4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla cezaevinden soruları yanıtladı.

HDP'NİN KAPATMA DAVASI

DW Türkçe'nin Alman Haber Ajansı dpa'dan aktardığına göre; HDP hakkındaki kapatma davası sürecine değinen Demirtaş , bu davanın muhalefete karşı gözdağı operasyonunun bir parçası olduğunu savundu. Demirtaş, "Bu açıdan burada adil yargılama yapılması ve hukuka uygun bir kararın çıkması mümkün değil" dedi.

"NE PARTİMİN NE DE BENİM BİR İLİŞKİM VAR"

Kendi davası konusunda ise Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadesini kullandı. Demirtaş, HDP'nin sadece barışçıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti olduğunu söyledi.