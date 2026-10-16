Selçuklu\'da 30 dış mahalleye 160 güvenlik kamerası kurulacak

Konya Valiliği koordinasyonunda Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Jandarma Komutanlığı arasında kamu düzeni ve güvenliğinin artırılması amacıyla 30 dış mahallede Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) kamera sistemlerinin kurulumu ve işletilmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliğine katkı sunacak çalışmalar kapsamında kurumlar arası iş birliklerini sürdürüyor. Bu doğrultuda, Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Jandarma Komutanlığı arasında Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) İş Birliği Protokolü imzalandı.

Konya Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı katıldı. Protokol ile Selçuklu'ya bağlı 30 dış mahallede fiber altyapıya sahip J/KGYS kamera sistemlerinin kurulumu ve işletilmesine yönelik çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi amaçlanıyor. Teknik uygulamalar ve saha faaliyetleri, iki kurum tarafından görevlendirilen yetkili personel aracılığıyla yürütülecek. Projenin iş, hizmet ve faaliyetlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak kent güvenliğinin sağlanması noktasında önemli çalışmalar ve işbirlikleri yaptıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın bu konuda yaptığı çok sayıda hizmet ve çalışma var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu hizmetleri daha yaygın hale getirebilmek ve vatandaşlarımızın huzuru, emniyeti, güvenliği noktasında kent güvenliğinin daha hassas bir şekilde sağlanabilmesi için daha önce İl Emniyet Müdürlüğümüzle bir protokol yapmıştık. O protokolümüz 18 parkımızda kent güvenlik yönetim sistemine uygun kamera sistemlerinin kurulmasıyla ilgiliydi. Bugün de İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte işbirliği halinde Selçuklumuzda bulunan ve jandarmamızın sorumluluğu altında olan 30 dış mahallemizde yine aynı şekilde kent güvenliği yönetim sistemine uygun, yol giriş çıkışlarını kontrol altına alabilecek şekilde kamera sistemlerinin kurulmasıyla ilgili protokol imzaladık. Bu sayede Selçuklu Belediyesi olarak, 30 mahallemizin giriş çıkış güvenliğini sağlamaya dönük projemizi, jandarma komutanlığımızdaki ilgili teknik arkadaşlar ve Selçuklu Belediyemizdeki ilgili teknik arkadaşlar birlikte ortak çalışmaların neticesinde yürütecekler" dedi.

Vali Akın: "Amacımız suçu kaynağında önlemek"

Kamu kurumları ve yerel yönetimler olarak örnek bir işbirliği sergilediklerini belirten Konya Valisi İbrahim Akın; "Bu işbirlikleri sayesinde de şehrimizde kamu hizmetlerinin kalitesini bir üst seviyeye çıkarmanın yollarını arıyor, fırsatını buluyoruz. Daha önce emniyet müdürlüğümüzde Selçuklu ilçemizdeki parklarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak benzer bir protokolü imzalamış ve uygulamaya geçirmiştik. Bugün de Selçuklu ilçemizin 30 kırsal mahallesine 32 noktada kamera sistemleri kurmak üzere bir protokol imzalayacağız. Bu protokolle birlikte 30 kırsal mahallemizdeki araç giriş çıkışlarını kontrol edebilme, vatandaşın mal ve can güvenliğini daha üst seviyede temin edebilmenin de fırsatını yakalamış olacağız. Bu çalışmalar neticesinde bizim amacımız suç olmadan suçu kaynağında bertaraf etmek, önlemek. Suçu oluşmadan bu teknik destekler ve teknik imkanlar bize bunun fırsatını verecek ve vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması noktasında elimizi güçlendirecek" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Özkul: "Güvenlik hizmetinin kalitesini artırmak için gece gündüz demeden hizmet vermeye çalışıyoruz"

Konya'da güvenlik hizmetinin kalitesini artırmak için gece gündüz demeden hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, "Bizim 269 lokasyonda Selçuklu Belediyemizin de desteği ile 32 lokasyon olmak üzere birinci faz çalışmalarımız tamamlandı. İkinci faz kapsamında Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışması içerisinde başkanımızın teklifiyle, muhtarlarımızın da talepleriyle şekillenen bu süreçte Genel Komutanlığımızdan da aldığımız destekle bu projenin hayata geçirilmesi noktasında ciddi mesafe kat ettik. En önemli olay olan asayiş ve güvenlik hizmetinde özellikle kamu güvenliğinin sağlanması noktasında da bu görüntüleme sistemlerinin bize öncelikle proaktif kolluk anlayışı kapsamında suçu önlemek noktasında ciddi fayda sağladığını, eğer bir şekilde önleyemezsek suçun aydınlatılması noktasında da çok üst seviyede bir katma değer oluşturduğunu yıllardan beri takip etmekteyiz. Bu görüntüleme sistemleri Türkiye'de terörle mücadelede gelinen başarı seviyesi ile de herkesin zihninde yer ettiği malumdur. Şimdi bu 32 lokasyonda, 32 tane hareketli kamera, 128 tane de sabit kamera olmak üzere 160 tane kameranın kurulumu gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) İş Birliği Protokolü imzalandı.