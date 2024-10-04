Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş Atandı - Son Dakika
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Politika

Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş Atandı

Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş Atandı

AK Parti Selendi'de kongre öncesi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın aday olmayacağı açıklamasının ardından, geçen hafta yapılan temayül yoklaması ve Genel Merkez ile yapılan istişareler sonucunda Şafak Aydoğuş Selendi İlçe Başkanlığına atandı. 45 yaşındaki Aydoğuş, Ankara dönüşü yönetim kurulunu oluşturarak göreve başlayacak ve partisi için daha çok çalışacağını belirtti.

04.10.2024 11:01
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AK Parti Selendi'de kongre öncesi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın 'aday olmayacağım' açıklamasının ardından geçen hafta yapılan temayül yoklaması ve Genel Merkez ile yapılan istişareler sonucunda Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş atandı.

Önümüzdeki ay yapılacak olan İlçe kongresi öncesi geçtiğimiz hafta sonu yapılan temayül yoklamasının ardından Ankara'da genel merkeze çağrılan Şafak Aydoğuş, Muhammed Hadi Dilek ve İsmail Ekim ile genel merkez tarafından yapılan istişareler sonucunda Selendi İlçe Başkanlığına atandı. 2 çocuk babası 45 yaşındaki Şafak Aydoğuş, Ankara dönüşü yönetim kurulunu oluşturarak resmen göreve başlayacak. Başkan Aydoğuş, atamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu görevi bize layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar her daim partimiz için çalıştık, çalışma ya bundan sonra da daha gecemizi gündüzümüze katarak devam edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Selendi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş Atandı - Son Dakika

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