Sema Silkin Ün'den TC Kimlik Numarası Değişikliği Teklifi

21.08.2025 16:59
Sema Silkin Ün, e-Devlet bilgileri tehdidine karşı TC kimlik numaralarının bir kez değiştirilmesi ve güvenlik protokollerinin güçlendirilmesini önerdi.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız bilgilerinin çalınması ve simsarlarca pazarlanması tehdidine karşı devletin bir defaya mahsus olarak TC kimlik numaralarını değiştirmesi ve sonrasında en üst düzey güvenlik protokollerinin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Ün, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir dolandırıcının aradığı vatandaşın isim, adres, TC kimlik numarası ve sağlık durumuna ilişkin bilgilerini paylaştığını ve bu kadar bilgiye vakıf olması nedeniyle vatandaşın dolandırıcının ağına düştüğünü belirtti.

Bu ağın kimlerin elinde olduğu, ne zaman ve ne amaçla kullanılabileceğine dair bilgilerinin olmadığını ve bunun da endişelerinin boyutunu arttırdığını söyleyen Ün, simsarlık yapan bu kişilerin karaborsada ücret karşılığında bu bilgileri sattığını ifade etti.

Ün, şöyle konuştu:

"Bu tablo, hukuk devletine de vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisini yerle bir ediyor. Devletin koruması gereken en önemli şeylerden birisi vatandaşın mahremiyetidir. Bir yandan siber vatan nutukları atılıyor diğer yandan da vatandaşın mahremiyetine sahip çıkmaktan aciz bir devlet yönetimi var. Bugün buradan bu tehdide karşı, çözüm önerimi paylaşmak istiyorum. Devlet, vatandaşına 'senin mahremiyetin benim namusum' demek zorundadır.

Devletimiz 1 defaya mahsus olmak üzere TC kimlik numaralarını değiştirmek durumundadır. Bu değişim yapıldıktan sonra en üst düzey güvenlik protokolleri devreye girmeli ve bir daha hiçbir veri sızıntısına imkan verilmemelidir. Bu yapılmadığı sürede hiçbir vatandaşımız kendisini güvende hissetmeyecektir. Vatandaşların devlete güvenini yeniden tesis edebilmenin tek yolu bu gözükmektedir. Aksi halde her gün yeni mağduriyet yaşanmaya devam edecektir. Devlet vatandaş güveninin tesis edilebilmesi için TC kimlik numaralarının bir defaya mahsus olmak üzere devletimiz tarafından değiştirilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

16:30
16:49
