Sema Silkin Ün Sağlık Teklifini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün Sağlık Teklifini Eleştirdi

Sema Silkin Ün Sağlık Teklifini Eleştirdi
22.07.2025 10:41
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Gelecek Partisi'nden Sema Silkin Ün, TBMM'de sağlık kanun teklifinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de görüşülen sağlık kanunu teklifini eleştirdi. Milletvekili Ün, teklifin bütüncül bir vizyon sunmadığını, sağlık çalışanlarını ve vatandaşları memnun edecek yapısal çözümlerden uzak olduğuna dikkat çekti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sağlık kanun teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin sağlık sisteminin derin yaralarına çözüm sunmadığını belirtti. Milletvekili Ün, "Teklif, vatandaşın da sağlık çalışanının da derdine çare değil. Sadece teknik rötuşlardan ibaret. Türkiye yılın ilk 6 ayında faize 1 trilyon 111 milyar lira harcadı. Aynı dönemde sağlığa sadece 493 milyar lira ayrıldı. Sağlığa bu kadar düşük bütçe ayrılan bir sistemde ne yeterli sağlık personeli istihdam edilir ne de kaliteli sağlık hizmeti sunulur. Teklifin 2'nci maddesinde yer alan 'hekimlerin en fazla iki kurumda çalışabilmesi' şeklindeki düzenleme çelişkiler içeriyor. Hekimler bir yandan 4/A'lı çalışan olarak tanımlanırken, diğer yandan serbest meslek erbabı gibi davranmaları bekleniyor" dedi.

Yaşlılar ne olacak?

Milletvekili Ün, dijital onay sistemine ilişkin düzenlemeyi de eleştirerek, "Yüz yüze bilgilendirme yerine, ekrana tıklayan hasta karşısında hukuki tüm sorumluluğu sırtlanan hekim var. ya dijital okuryazarlığı olmayan yaşlılar ne olacak? Gerçek rıza var mı belli değil. Nükleer tıp teknikerlerinin birçok işi aynı anda yapması gerekiyor. Hem radyasyon güvenliği hem ilaç hazırlığı hem hasta uygulaması. Bu kadar farklı işin tek kişiye yüklenmesi hem hasta hem sağlık çalışanı için tehlike oluşturur" dedi.

Sahada çalışan bazı sağlık personeline sınavsız uzmanlık verilmesi teklifini de eleştiren Ün, "Yıllarca TUS'a hazırlanan hekimlerin emeği ne olacak? Bu, tıp eğitim kalitesini düşürür, iş barışını bozar" uyarısında bulundu. İlaç takip sistemine dahil edilen ürünler dışında kalan takviye gıdaların hala denetim dışı olmasını konuşmasında dikkat çeken Ün, "Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında satılan ürünler ne içeriyor, bilen yok. Karaciğer yetmezliğiyle acillere koşan vatandaşlarımız var" dedi.

"Sahte cihazlara sadece para cezası yetersiz"

Teklifin 8'inci maddede yer alan para cezalarının belirsizliğine dikkat çeken Ün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tanımı açık olmayan cezalar dürüst eczacıları da zan altında bırakır. Özellikle kırsalda ilaca erişim zorlaşır. Sahte tıbbi cihazlara karşı getirilen para cezası yetersiz. Sahte stent takan biri sadece para cezası mı ödeyecek? Bu kadar hayati bir konuda, ruhsat iptali ve savcılığa suç duyurusu gibi ciddi yaptırımlar gereklidir. Organ bağışı, e-Devlet üzerinden tek bir tuşa basarak halledilebilecek bir şey değil. Etik, dini ve biyolojik boyutları var. Aileden habersiz bağış işlemi doktorları da aileleri de zor durumda bırakır" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün Sağlık Teklifini Eleştirdi - Son Dakika

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