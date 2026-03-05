Senato, Trump'ın İran Yetkisini Reddetti - Son Dakika
Senato, Trump'ın İran Yetkisini Reddetti

05.03.2026 04:29
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırı yetkisini kısıtlayan tasarıyı 53'e 47 oyla reddetti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarını sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısını 53'e karşı 47 oyla reddetti.

ABD Senatosu'ndaki muhaliflerin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını engelleme girişimi başarısız oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından ortaklaşa sunulan ve Trump'ın saldırıları sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısı Senato'da oylandı. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tarafından 53'e karşı 47 oyla reddedildi. ABD'nin İran operasyonunun başlamasından bu yana Kongre çatısı altında gerçekleşen ilk oylama sonucunda Trump, İran savaşı konusunda Kongre'nin üst kanadından destek almış oldu. Bu hafta içinde Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarının oylanması bekleniyor.

İran saldırısı Trump'ın siyasi rakiplerinden tepki çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları, siyasi rakiplerinin tepkisini çekmişti. Trump, hava harekatı emrini verirken anayasaya aykırı bir şekilde Kongre'yi devre dışı bırakmak ve savaş için tatmin edici gerekçeler sunmamakla eleştirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

