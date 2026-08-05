Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan partisinden istifa etti

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan karar, Şenkaya'da ve Erzurum siyasetinde geniş yankı uyandırırken, ilçenin siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Görev süresi boyunca Şenkaya'nın ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve projeleri ön planda tuttuklarını belirten Belediye Başkanı Görbil Özcan, aldığı istifa kararının siyasi bir değerlendirme sonucunda şekillendiğini ifade etti. Açıklamasında, bugüne kadar kendisine destek veren tüm vatandaşlara ve birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, bundan sonraki süreçte de Şenkaya'nın menfaatlerini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Özcan, belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirterek, ilçeye kazandırılan yatırımların ve planlanan projelerin aynı kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti. Şenkaya'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Özcan, siyasi kararların hizmet anlayışını değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

İstifa kararının ardından kamuoyunda, Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın görevine bağımsız olarak mı devam edeceği ya da ilerleyen süreçte farklı bir siyasi oluşum içerisinde yer alıp almayacağı yönünde çeşitli değerlendirmeler yapılırken, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın CHP'den istifası, Erzurum siyasetinde son dönemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alırken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Özcan'ın aldığı kararın ardından ilçe genelinde farklı değerlendirmeler yapılırken, belediye hizmetlerinin mevcut planlamalar doğrultusunda sürdürüleceği ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı ifade edildi. Şenkaya Belediyesi'nin yürüttüğü altyapı, üstyapı, sosyal belediyecilik ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kamuoyu, önümüzdeki günlerde Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın siyasi yol haritasına ilişkin yapacağı yeni açıklamaları ve sürecin nasıl şekilleneceğini yakından takip etmeyi sürdürüyor.