Şentop: 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu TBMM Başkanlığına sunulmamıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '15 Temmuz Araştırma Komisyonu' olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin, 'İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu raporu, TBMM Başkanlığı'na sunulmamıştır" dedi.

Şentop, bazı basın yayın organlarında, bir önceki yasama döneminde kurulan ve kamuoyunda '15 Temmuz Araştırma Komisyonu' olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor taslağı hakkında çıkan haber ve yazılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şentop, bir önceki yasama döneminde kurulan, 'FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na ilişkin süreci hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: