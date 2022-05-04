TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı ülkelerin Meclis ve senato başkanlarıyla telefon görüşmelerine devam etti.

Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Malezya Senato Başkanı Rais Yatim, Cezayir'in Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjıl ile Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughalı ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov'un bayramlarını kutladı.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şentop, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde aynı zamanda, ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin her alanda ivme kazanarak geliştiğine işaret etti. Şentop, "Son yıllarda, dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizin olumlu bir seyir izlediğini ve her alanda somut bir şekilde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Katar dayanışması vurgusu

Şentop ile Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındı, bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet eden iki ülke dayanışmasının güçlenerek devam etmesi arzusu yinelendi.

Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Şentop, Malezya halkının bayramını kutladı.

Görüşmede, 2014'te stratejik iş birliği seviyesine yükselen ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik temenniler dile getirildi, parlamentolar arası ilişkilerin bu sürece katkısının önemi vurgulandı.

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjıl ve Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughalı ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, Ramazan Bayramı tebriklerini iletti.

Telefon görüşmesinde 5 asırlık tarihi bağlara sahip iki ülke ilişkilerinin mükemmel seyrinden duyulan memnuniyet dile getirilirken son siyasi gelişmeler de ele alındı. ???????

Mustafa Şentop ile Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov'un telefon görüşmesinde, bölgesel ve siyasi son gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi. Şentop, "Karşılıklı ziyaretlerle, ilişkilerimizde geçtiğimiz dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Şentop, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin, daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.