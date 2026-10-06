Serdivan Belediye Meclisi'nde istifa ve geçişlerle AK Parti 16 sandalyeye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdivan Belediye Meclisi'nde istifa ve geçişlerle AK Parti 16 sandalyeye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan Belediyesi Meclisi'nde istifa ve parti değişiklikleri sonrası sandalye dağılımı ve komisyon temsil oranları yeniden belirlendi. Yeni Parti 10'dan 9'a düşerken AK Parti 16'ya yükseldi; komisyonlarda AK Parti 3, Yeni Parti 1 üyeyle temsil edilecek.

Serdivan Belediyesi Meclisi'nde yaşanan istifa ve parti değişikliklerinin ardından meclisteki sandalye dağılımı ile ihtisas komisyonlarındaki temsil oranları yeniden belirlendi. Yeni Parti'nin 10 olan meclis üyesi sayısı 9'a düşerken, AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükseldi. İhtisas komisyonlarında ise AK Parti'nin temsil sayısı 3'e çıkarılırken, Yeni Parti'nin temsil sayısı 1'e düşürüldü.

Serdivan Belediye Meclisi'nde son dönemde yaşanan parti değişiklikleri ve istifalar, meclis aritmetiğinde değişikliğe yol açtı. CHP listesinden seçildikten sonra Yeni Parti'ye geçen bazı meclis üyelerinin ardından CHP'nin yedek listesindeki bazı isimlerin de Yeni Parti'ye katılmasıyla boşalan meclis üyeliğinin tamamlanmasına ilişkin süreç yeniden değerlendirildi.

İstifanın ardından boşalan üyelik tamamlandı

Yeni Parti Serdivan İlçe Başkanlığına seçilen Nilgün Aslı Erişir, parti tüzüğünün 28. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında Serdivan Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etti. Nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde belediye ve il genel meclisi üyelerinin ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulu üyesi olamayacağı hükmü doğrultusunda Erişir, 25 Eylül 2026 tarihli dilekçesiyle meclis üyeliğinden ayrıldı. İstifayla boşalan üyeliğin CHP yedek listesinden tamamlanamaması üzerine İl ve İlçe Seçim Kurullarından alınan görüş doğrultusunda 2972 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uygulandı. Kanunun 28. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, bir partinin boşalan asıl üyeliği için yedek üye kalmaması halinde oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üyenin asıl üyeliğe çağrılması öngörülüyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı yedek meclis üyesi Yunus Saltık, Serdivan Belediye Meclisi'ne dahil oldu. Böylece Yeni Parti'nin meclisteki üye sayısı 10'dan 9'a düşerken, boşalan sandalye Cumhur İttifakı yedek listesinden gelen Saltık'a geçti.

Bağımsız üye AK Parti grubuna katıldı

Meclis dağılımındaki bir diğer değişiklik ise bağımsız meclis üyesi Abdullah Durak'ın AK Parti grubuna katılmasıyla yaşandı. Durak, 1 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle bağımsız meclis üyeliğinden ayrılarak AK Parti grubuna geçti. Bu değişikliklerin ardından Serdivan Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükselirken, Yeni Parti'nin üye sayısı 9 olarak belirlendi.

Komisyonların üye dağılımı yeniden düzenlendi

Meclis aritmetiğindeki değişikliğin ardından Serdivan Belediyesi bünyesindeki ihtisas komisyonlarının üye dağılımı da yeniden ele alındı. Daha önce komisyonlarda 2 üye ile temsil edilen AK Parti'nin temsil sayısı 3'e çıkarılırken, Yeni Parti'nin temsil sayısı 2'den 1'e düşürüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi doğrultusunda Hukuk Komisyonu, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 5'er üyeden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmesi gündeme alındı. Yapılan işaretle oylama neticesinde üç ihtisas komisyonunun üyeleri yeniden belirlenirken, komisyonların mevcut görev süresini Nisan 2027'ye kadar tamamlaması kararlaştırıldı. Yaşanan istifa ve parti değişikliklerinin ardından Serdivan Belediye Meclisi'nde hem sandalye dağılımı hem de ihtisas komisyonlarındaki temsil oranları yeniden şekillenmiş oldu.

Kaynak: İHA
Yeni PartiAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:01:55. #7.13#
SON DAKİKA: Serdivan Belediye Meclisi'nde istifa ve geçişlerle AK Parti 16 sandalyeye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei