Serdivan Belediye Meclisi'nde istifa ve geçişlerle AK Parti 16 sandalyeye çıktı

Serdivan Belediyesi Meclisi'nde yaşanan istifa ve parti değişikliklerinin ardından meclisteki sandalye dağılımı ile ihtisas komisyonlarındaki temsil oranları yeniden belirlendi. Yeni Parti'nin 10 olan meclis üyesi sayısı 9'a düşerken, AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükseldi. İhtisas komisyonlarında ise AK Parti'nin temsil sayısı 3'e çıkarılırken, Yeni Parti'nin temsil sayısı 1'e düşürüldü.

Serdivan Belediye Meclisi'nde son dönemde yaşanan parti değişiklikleri ve istifalar, meclis aritmetiğinde değişikliğe yol açtı. CHP listesinden seçildikten sonra Yeni Parti'ye geçen bazı meclis üyelerinin ardından CHP'nin yedek listesindeki bazı isimlerin de Yeni Parti'ye katılmasıyla boşalan meclis üyeliğinin tamamlanmasına ilişkin süreç yeniden değerlendirildi.

İstifanın ardından boşalan üyelik tamamlandı

Yeni Parti Serdivan İlçe Başkanlığına seçilen Nilgün Aslı Erişir, parti tüzüğünün 28. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında Serdivan Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etti. Nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde belediye ve il genel meclisi üyelerinin ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulu üyesi olamayacağı hükmü doğrultusunda Erişir, 25 Eylül 2026 tarihli dilekçesiyle meclis üyeliğinden ayrıldı. İstifayla boşalan üyeliğin CHP yedek listesinden tamamlanamaması üzerine İl ve İlçe Seçim Kurullarından alınan görüş doğrultusunda 2972 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uygulandı. Kanunun 28. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, bir partinin boşalan asıl üyeliği için yedek üye kalmaması halinde oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üyenin asıl üyeliğe çağrılması öngörülüyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı yedek meclis üyesi Yunus Saltık, Serdivan Belediye Meclisi'ne dahil oldu. Böylece Yeni Parti'nin meclisteki üye sayısı 10'dan 9'a düşerken, boşalan sandalye Cumhur İttifakı yedek listesinden gelen Saltık'a geçti.

Bağımsız üye AK Parti grubuna katıldı

Meclis dağılımındaki bir diğer değişiklik ise bağımsız meclis üyesi Abdullah Durak'ın AK Parti grubuna katılmasıyla yaşandı. Durak, 1 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle bağımsız meclis üyeliğinden ayrılarak AK Parti grubuna geçti. Bu değişikliklerin ardından Serdivan Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükselirken, Yeni Parti'nin üye sayısı 9 olarak belirlendi.

Komisyonların üye dağılımı yeniden düzenlendi

Meclis aritmetiğindeki değişikliğin ardından Serdivan Belediyesi bünyesindeki ihtisas komisyonlarının üye dağılımı da yeniden ele alındı. Daha önce komisyonlarda 2 üye ile temsil edilen AK Parti'nin temsil sayısı 3'e çıkarılırken, Yeni Parti'nin temsil sayısı 2'den 1'e düşürüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi doğrultusunda Hukuk Komisyonu, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 5'er üyeden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmesi gündeme alındı. Yapılan işaretle oylama neticesinde üç ihtisas komisyonunun üyeleri yeniden belirlenirken, komisyonların mevcut görev süresini Nisan 2027'ye kadar tamamlaması kararlaştırıldı. Yaşanan istifa ve parti değişikliklerinin ardından Serdivan Belediye Meclisi'nde hem sandalye dağılımı hem de ihtisas komisyonlarındaki temsil oranları yeniden şekillenmiş oldu.