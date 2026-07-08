Seydikemer'de Süt Odaklı OSB Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydikemer'de Süt Odaklı OSB Projesi Yakında Başlıyor

Seydikemer\'de Süt Odaklı OSB Projesi Yakında Başlıyor
08.07.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Seydikemer'deki Süt Üretimi Odaklı OSB Projesi'nde 2027'de kazmayı vuracak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uzun süredir gündemde olan Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi (OSB) Projesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirtip, "2027'de diğer kısımlarını tamamlayıp, ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine, faydasına sunarız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada şehrin tarımsal potansiyeline ve yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muğla'nın tarım, doğa ve yeşili bir arada barındıran çok özel bir coğrafya olduğunu belirten Yumaklı, planladıkları iki günlük programın bile kentin potansiyeli karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

KORUMA-KULLANMA DENGESİNİ SEYDİKEMER BAŞARDI

Bakanlığın en çok zorlandığı konuların başında tarımsal üretimde 'koruma-kullanma' dengesini oluşturmak olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, Seydikemer'in bu dengeyi başarıyla kurduğunu vurguladı. İlçenin geniş ürün yelpazesine dikkat çeken Yumaklı, "Burası 15 rakımdan 1200 rakıma kadar, nardan zeytine kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına ürün ihraç eden çok kıymetli bir yer. Geliştirmemiz gereken çok önemli bir potansiyeli var. Özellikle yerel yönetimlerimizin bitkisel üretimle ilgili bilgisi, tecrübesi ve birikimi Bakanlık olarak bizlerin de işini bu manada rahatlatıyor" diye konuştu.

Seydikemer'de uzun süredir gündemde olan süt üretimi odaklı OSB projesine ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Yumaklı, "Değerli Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bütün problemleri, bütün pürüzleri hemen hemen ortadan kaldırmış, artık bundan sonrası bize kalmış. Biz, bunu bir iz ödenekle programa almıştık. 2027'de diğer kısımlarını tamamlayıp, ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine, faydasına sunarız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Politika Seydikemer'de Süt Odaklı OSB Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:12:42. #7.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Süt Odaklı OSB Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.