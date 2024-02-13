Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP'den istifa etti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP\'den istifa etti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akay, istifasının sebebi olarak, emeğe değer veren, üretim yapan ve muhtaçlara yardım eden bir başkana tahammül edemeyen yöneticileri gösterdi. Akay, Seyhan'a ve Adana'ya layık olduğu hizmetleri sürdüreceğini belirtti.

13.02.2024 15:09  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum."

Akif Kemal Akay, Seyhan'a ve Adana'ya layık olduğu hizmetleri sürdüreceğini kaydetti.

CHP, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın yerine Oya Tekin'i aday gösterdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP'den istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:27:12. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement