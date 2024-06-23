Seyhan Belediye Başkanı vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediye Başkanı vatandaşların sorunlarını dinledi

Seyhan Belediye Başkanı vatandaşların sorunlarını dinledi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Hadırlı, Mıdık, Aydınlar, Barış ve Hürriyet Mahallelerini ziyaret ederek hemşerileriyle buluştu.

23.06.2024 15:11  Güncelleme: 15:16
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Hadırlı, Mıdık, Aydınlar, Barış ve Hürriyet Mahallelerini ziyaret ederek hemşerileriyle buluştu. Makamının; sokaklar, meydanlar, caddeler olacağını vurgulayan Tekin, mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediğini, Seyhan halkının karar alma süreçlerine dahil olmaya devam edeceğini söyledi.

Seyhan'ın Her Sokağında Adım Adım Vatandaşlarımızla Buluşuyoruz

Seyhan'da çalınmadık kapı, yürünmedik sokak ve dokunulmadık kalp bırakmama prensibiyle hareket ettiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, vatandaşlar ile her zaman iç içe olup sorunları birlikte çözmeye kararlı olduklarını ifade etti. Sorunları raporlardan ve grafiklerden okumaktansa, yerinde görmek ve o sorunları yaşayanlardan bizzat dinlemeyi ilke edinen Başkan Tekin halk tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

Devamlı Bir Araya Geleceğiz

Mahalle ziyaretleri sırasında mahalle muhtarları ile de bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Başkan Tekin, Hadırlı Mahallesi Muhtarı Esin Tanak, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, Yenibey Mahallesi Muhtarı Ramazan Tamu, Şehit Duran Mahallesi Muhtarı Rahim Tuna Işık, mahalle temsilcileri ve muhtar azalarıyla da görüştü. Tek tek tüm mahallelerin genel durumu, ihtiyaçları ve vatandaşların ilettiği talepler hakkında bilgiler aldı.

Mangal Başına Geçti

Adana'nın hem tarihi hem de gastronomi turizminin merkezi haline gelen Büyük Saat Çarşısı esnaf ve zanaatkarlarını da ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, karşılaştığı sıcak ve samimi ilgiden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Mangal başına geçerek çarşı esnafının ve orada bulunan halkın gözdesi haline gelen Tekin, her an Seyhanlıyla birlikte yan yana, el ele olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Seyhan Belediye Başkanı vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

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