Seyhan Belediyesi Barış Mahallesi Kreşini Yakında Açıyor - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediyesi Barış Mahallesi Kreşini Yakında Açıyor

Seyhan Belediyesi Barış Mahallesi Kreşini Yakında Açıyor

Seyhan Belediyesi, Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni kreşi 280 öğrenci kapasiteli olarak hizmete sunmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Oya Tekin, kreşin önemini vurgulayarak, okul öncesi eğitimin yanı sıra çalışan annelere destek olacaklarını belirtti.

19.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:12
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Seyhan Belediyesi tarafından yapımı devam eden Barış Mahallesi Kreşinin, 14 derslik, bir spor salonu ve toplamda 280 öğrenci kapasitesiyle yakında açılacağı bildirildi.

Barış Mahallesi Kreşi'nin hazırlıklarını yerinde inceleyen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, okul öncesi eğitime ve kadınların iş gücüne dahil olmasına verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi:

"Barış Mahallesi'nde yeni bir kreşimizi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak, çocuklarımıza en iyi eğitim fırsatlarını sunmak ve çalışan annelerimize destek olmak amacıyla kreşlerin varlığını çok önemsiyoruz.

Kreşler, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra ailelere de büyük destek sunan önemli bir hizmettir. Çünkü evde çocuğa bakmak durumunda kalan birçok anne, bu sebeple iş hayatına dahil olamıyor. ya da ekonomik şartlar ve yoksulluk nedeniyle birçok aile, çocuğuna bu eğitim olanağını sunamıyor. Belediyemizin güvenli, donanımlı ve uygun ekonomik şartlarla sunduğu bu hizmet ile hem çocukların eğitimini hem de kadınların iş gücüne katılımını destekleyerek ilçemize değer katmayı hedefliyoruz."

Barış Mahallesi Kreşi'nin açılmasıyla birlikte Seyhan Belediyesi'ne ait kreş sayısı, Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, 2000 Evler ve Yeşiloba ile birlikte altıya ulaşacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Seyhan Belediyesi Barış Mahallesi Kreşini Yakında Açıyor - Son Dakika

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