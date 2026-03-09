Sezai Temelli: \'Özel yasa bir an önce çıkarılmalı\'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında toplumun Meclis'ten beklentileri olduğunu söyleyerek, "Mesela beklentiler ne? Bir an önce özel yasanın çıkarılması; açıklamalar hep bayram sonrasını gösteriyor. Umarız 'Bayramdan sonra' lafı gerçek anlamda hayata geçirilir ve hemen bu konuda adım atılır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, "Bir torba yasa Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. İçerisinde olması gereken hiçbir şey yok. Peki beklentiler neydi? Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelerde artış beklentisi vardı. 'Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde bir artış olamayacağı söylendi.' Savaş ve kriz bahane edildi. Oysa Türkiye zenginler kulübüne girmişti. Fakat zenginler kulübüne sermaye sınıfı girmiş, dolayısıyla hala yoksul olan emekçiler ve emekliler bu kulübe giremediler" dedi.

'BİR AN ÖNCE ÖZEL YASA ÇIKARILMALI'

TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin Temelli, "Toplumun Meclis'ten beklentileri başka bir yerde, Meclis'in hayata geçirdiği yasalar ise bambaşka bir yerde. Bu ikisi arasındaki fark kapanmadığı sürece Türkiye'deki yapısal sorunları çözmemiz mümkün değil. Mesela beklentiler ne? Bir an önce özel yasanın çıkarılması; açıklamalar hep bayram sonrasını gösteriyor. Umarız 'Bayramdan sonra' lafı gerçek anlamda hayata geçirilir ve hemen bu konuda adım atılır. İnfaz Kanunu'nda düzenleme bekleniyor. Şu anda cezaevinde adli veya siyasi olan herkesin beklentisi; ayrımcılığı barındırmayan eşit bir infaz yasası hayata geçmelidir" diye konuştu.