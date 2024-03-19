AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Kavaklık Mahallesi\'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Kavaklık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında; Kavaklık Mahallesi için hazırladığı 'Kentsel Dönüşüm Projesi'ni detaylarıyla anlattı. Kavaklık'ın hak ettiği hizmeti alamadığını savunan Sezer, "Bu projeyi hazırlarken mahallenin yaşını doldurmuş birçok bina içerdiğini ve can güvenliğiniz için bu yıpranmış binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşündük. Sizlere yakışır bina ve sosyal alanları oluşturduk. ve sizden 5 kuruş para almadan gerçekleştireceğiz bu projeyi" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer beraberinde Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı M. Mücahit Andiç ve Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Kavaklık Mahallesinde "Halk Buluşması" gerçekleştirdi. Kavaklık Mahallesi'nde yoğun bir kalabalık ile karşılanan Sezer, bu ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi.

"Bu çağda bu mahalle Ereğliye yakışmıyor"

Kendilerinin, mahallelinin hak ettiği ve insana değer verildiğini hissettiren hizmeti göstereceklerini ifade eden Sezer, "Mahalle sakinleri olarak görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Burası yıllardır hep aynı kaldı. Bu çağda bu mahalle bu şekilde Ereğli'ye yakışmıyor. Her şey yıllardır aynı, değişen hiçbir şey yok. Doğru dürüst hizmet yok. Eşit hizmet yok. En basit şekilde yollarınız bakımsız kalmış. Kaldırımlarınız eksik ya da olması gereken yerde yok. Çöp konteynırlarınız yetersiz ve sağlıksız konumlandırılmış. Oyun Parklarınız eksik ve bakımsız. Dere ıslah çalışmaları eksik. Kısacası çoğu hizmetten mahrum bırakılmışsınız. Bunlar şimdiye kadar zaten yapılmalıydı. Sizler bizim dönemimizde gerçek belediyecilik ile tanışacaksınız. Artık boş vaatlerle zamanımızı yitirmeyeceğiz. Bizler Kavaklık Halkı'na hak ettiği hizmeti vermenin yanında, yapacağımız projeler ile buraya canlılık kazandıracağız" diye konuştu.

Konuşmasında Kavaklık Mahallesi için hazırladığı 'Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de mahalle sakinlerine detaylarıyla anlatan Sezer, "Şehre giriş kapısı olan Kavaklık Mahallesi artık Ereğli'ye yakışır olacak. Şimdi bu projeyi Ereğli ile paylaşmamız üzerine, diğer siyasi başkan adayları projemize çamur atma yarışına girdiler. "Size bu binaları para ile satacaklar" şeklinde yalan algıya başlamışlar. Ben İbrahim Sezer olarak şunu söylemek istiyorum. Bu projeyi hazırlarken mahallenin yaşını doldurmuş birçok bina içerdiğini ve can güvenliğiniz için bu yıpranmış binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşündük. Sizlere yakışır bina ve sosyal alanları oluşturduk. ve sizden 5 kuruş para almadan gerçekleştireceğiz bu projeyi. Size hak ettiğiniz değeri veren ve yaşamı sunan bu projemize çamur atmaktan başka bir şey üretemeyen, size hizmet sunamayan bu zihniyete artık dur demenin zamanı gelmedi mi? Kaybedecek yıllarımız artık yok" ifadelerine yer verdi.

"Tüm mahallelere eşit hizmet vereceğiz"

Sezer, sadece şehir merkezine önem veren bir belediye başkanı olmayacağını kaydetti ve "Tüm mahallelere eşit hizmet getireceğim. Bunları makamda oturarak değil, sizler için sahaya inerek çalışarak yapacağım! Milletvekillerimizle sizlerle el ele vererek, mahallelerimizin, şehrimizin eksiklerini hızla tamamlayacağız. Çünkü boş vaatlerle kaybedecek 5 yılımız yok! Bizim insanımız hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, yapacağım tüm işlerde 'Önce İnsana Hizmet' diyerek, Kdz. Ereğli'yi 'Gerçek Belediyecilik ile' tanıştıracağım" dedi.

Bozkurt: "üzerimizden puan toplamaya çalışıyorlar "

Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da Milletvekili olduğu süreçten bugüne kadar Ereğli'ye birçok hizmeti kazandırdığını ve kazandırmaya devam edeceğini ifade ederek şunları belirtti:

'Gittiği yerlerde Başkan Posbıyık; Ereğli'de çevre yolunu, hükümet konağını, emniyet binasını yapamadılar" diyerek seçimde üzerimizden puan toplamaya çalışıyor. Sizlere söyleyebilirim ki Ereğli'de Hükümet Konağı Öğretmen Evi'nin yanında hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Emniyet Binası, Diş Hastanesi, Üniversite Kampüsü, Özel Eğitim Kampüsü yapılmaya devam ediyor. Çevre Yolu Projemiz onaylandı yakında start vereceğiz. 400 kişinin çalışacağı Cezaevi yapımına Subaşı'nda başlanacak. Devrek Ereğli Yolu bitmek üzere, Kepez Yolu'na EDS Sistemi kurulması için gerekli çalışmaları başlattık. TOKİ ile alakalı Ereğli'mize müjdemiz olacak. Organize Sanayi çalışmaları çerçevesinde hem Subaşı hem de Yalıboyu Bölgesi'nde Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış 2 tane projemiz hayata geçti. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

"Yaldızlı kataloglarla kimsenin umudu ile oynamıyoruz"

Devletin Ereğli'miz için sunduğu bu olanakları Posbıyık göremiyor sanırım. Kendisi gibi "-cek, -cak'lı" projeler yapmıyoruz. Hayata geçecek projeler yapıyoruz. Sen son 5 yıldır bu halk için ne yaptın sen onu anlat. Yıllardır yaldızlı yıldızlı katalog bastırıp milletin duygularıyla oynuyor. Yapacağım dediği projeler kataloglarda kalıyor. Yaptığı icraat yok. Kavaklığın, Kışlanın, Köselerin, Abalı mahallesini görüyorsunuz hiçbir çalışma yok. İbrahim Sezer ayağı yere basan projeler hazırladı. Bizde Milletvekili olarak, iktidar olarak başkan adayı Sezer'in destekçisiyiz. Bu 5 yıllık dönem içerisinde bu projelerin hayata geçtiğini göreceksiniz" dedi.

"Bu halkı kandırmayın"

Konuşmasında eski Kdz. Ereğli Belediye Başkanlarından Murat Sesli'yi de eleştiren Bozkurt, "Seçim sahnesinde yer alan Eski Belediye Başkanı Murat Sesli aday değil. Aday olan aynı ismi taşıyan kuzeni. Bu halkı kandırmacadan başka bir şey değil. Bu kafaları karıştırmaktan başka bir şey değil. Seçim yarışını kazanamayacaklarını bildikleri halde İyi Parti ile Sesli bir olarak, Ak Parti'den oy bölmeye çalışıyorlar" dedi. - ZONGULDAK