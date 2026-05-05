Siber Güvenlik Kurulu toplandı (2)

05.05.2026 18:36
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDISiber Güvenlik Kurulu toplantısının ardından İletişim Başkanlığı'nca yazılı açıklama yapıldı.

Siber Güvenlik Kurulu toplantısının ardından İletişim Başkanlığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Siber Güvenlik Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığı belirtilerek, "Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir" denildi.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu kaydedilerek, "Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir. Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda; kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aybala MELEK/ANKARA,

Kaynak: DHA

