Siirt Belediye Başkan Vekili Vali Kızılkaya\'dan Kamu Hizmetlerinde Kalite Vurgusu

Politika

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, personelle bir araya geldi.

Belediyenin hizmet binası girişinde personel tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, birim müdürleri ile toplantı yaparak birimleri tek tek gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerin hızlı, etkin ve verimliliği esas alan bir anlayışla yürütülmesi konusunda talimatlar verdi. Belediyede kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmaların yürütülmesine dikkat çeken Vali Kızılkaya, "Bu kadim şehri kalkındırmak, geliştirmek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyerek, hiçbir ayrım gözetmeden hemşehrilerimizin hizmetinde olacak ve onlara daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman olduğu gibi yine var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Görev süresi boyunca hukuka bağlılık, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışı ile çalışacaklarını ifade eden Vali Kızılkaya, "Kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir yaklaşımla, huzur, refah ve mutluluğu öncelikli hedefimiz yapacak; kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya özen göstereceğiz. Huzur ve kardeşliğin şehri Siirt'i daha ileriye taşımak adına, devlet-vatandaş kucaklaşmasını sevgi ve hoşgörü anlayışıyla güçlendirecek ve çalışmalarımızı tüm kadirşinas Siirtli hemşehrilerimizle el ele, gönül gönülle yürüteceğiz. Eğitimden sağlığa, temizlikten ulaşıma, imardan kültür ve turizme kadar her alanda Siirt'i daha yaşanabilir ve kalkınmış bir şehir haline getirmek için Siirtli hemşehrilerimizin de desteğiyle var gücümüzle çalışacağız. Bu kadim şehri, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hak ettiği noktaya taşımak için azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİİRT