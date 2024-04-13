Siirt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Siirt Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Sofya Alağaş başkanlığında ilk kez toplandı.
Belediye Başkanı Sofya Alağaş başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısına DEM Parti Meclis üyeleri ve AK Parti meclis üyeleri katıldı.
Gündem öncesinde konuşan Başkan Alağaş, yeni dönemin Siirt'e ve tüm halka hayırlı olmasını dileyerek, meclisin yeni dönemde uyum içerisinde başarılı geçmesini diledi.
Yapılan konuşmaların ardından belediye meclis başkan vekilleri, asıl katipler, ve yedek katipleri oy birliği ile seçildi. Yapılan oylamada 1. meclis başkan vekilliğine DEM Parti meclis üyesi Mehmet Kaysi 2. meclis başkan vekilliğine DEM Parti meclis üyesi Mehmet Sait Toprak, meclis asil katip üyeliklerine DEM Parti meclis üyeleri Hasret Arslan, Aykut Savaş, meclis yedek katip üyeliklerine DEM Parti meclis üyeleri Amine Timurtaş, Hasan Polat seçildi. - SİİRT
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