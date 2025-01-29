Siirt Belediyesi'ne Kayyum Atandı

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, belediye binasına geldi
Vali Kızılkaya'dan başkanlık makamından ilk fotoğraf
SİİRT - İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Vali Kemal Kızılkaya, belediye binasına girdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kızılkaya, belediye binasına geçti. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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