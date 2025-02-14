Siirt Belediyesinde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 36 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediyesinde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 36 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Siirt Belediyesinde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 36 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Siirt Belediyesi, DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alınan ve terör soruşturmasında adı geçen 36 kişinin iş sözleşmelerini feshetti. İlgili kişilerin işe alım süreçlerinde yasalara uyulmadığı ve terörle bağlantıları bulunduğu belirtildi.

14.02.2025 22:53  Güncelleme: 22:57
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Siirt Belediyesinde DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alınan ve terör örgütü soruşturmasında adı geçtiği tespit edilen 36 kişinin iş sözleşmeleri feshedildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Siirt Belediyesi bünyesindeki şirketlere, yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 36 kişinin, işe alım süreçlerinde; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslara uyulmadan, işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği, işe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği tespit edilmiştir. Sözleşmesi feshedilen personellerin bir kısmının terörle iltisaklı olduklarından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önceden işten çıkarıldıkları, açmış oldukları dava neticesinde de davayı kaybetmiş olmalarına rağmen yeniden işe alındıkları tespit edilmiştir. Yukarıda sayılan sebepler çerçevesinde, Siirt Belediyesi bünyesindeki şirketlere, işe alımlarında tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 36 kişinin, şirketlerle olan iş sözleşmeleri feshedilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siirt Belediyesinde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 36 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi - Son Dakika

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