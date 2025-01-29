Siirt Belediyesine Kayyum Atandı, Binaya Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediyesine Kayyum Atandı, Binaya Türk Bayrağı Asıldı

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İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesine kayyum olarak Vali Kemal Kızılkaya'yı atadı. Kayyum atanmasının ardından belediye binasına Türk bayrağı asıldı. DEM Partili önceki başkan Sofya Alağaş, terör suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29.01.2025 08:19  Güncelleme: 08:23
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Siirt Belediyesi binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı

SİİRT - İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından binaya Türk bayrağı asıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siirt Belediyesine Kayyum Atandı, Binaya Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika

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