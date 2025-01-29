İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından binaya Türk bayrağı asıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı. - SİİRT
Son Dakika › Politika › Siirt Belediyesine Kayyum Atandı, Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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