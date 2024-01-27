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Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu•
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Atama ile Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alınarak yerine Necmettin Öztürk görevlendirildi. - SİİRT
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