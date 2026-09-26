Siirt'te düzenlenen panelde terörsüz Türkiye ve toplumsal dayanışma ele alındı - Son Dakika
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Siirt'te düzenlenen panelde terörsüz Türkiye ve toplumsal dayanışma ele alındı

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Siirt\'te düzenlenen panelde terörsüz Türkiye ve toplumsal dayanışma ele alındı
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Siirt'te, İçişleri Bakanlığı desteği ve Valilik iş birliğiyle 'Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri' paneli düzenlendi. Panele vali, cumhurbaşkanı danışmanları, AK Parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı; terörsüz gelecek ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Siirt'te, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, Valilik ve Sivil Dayanışma Platformu iş birliğiyle "Türkiye Sohbetleri: Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" başlıklı panel düzenlendi.

Kentteki farklı kesimleri aynı çatı altında buluşturan programda, toplumsal huzur, kardeşlik iklimi ve Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın, Araştırmacı-Yazar Eyüp Sağcan ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak katıldı.

Organizasyonda ayrıca AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler, bölgenin kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından interaktif bir formatta devam eden panellerde, kentteki STK temsilcileri ile kanaat önderleri görüş, talep ve önerilerini iletti. Terörsüz bir geleceğin inşası, bölgeselleşmiş huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Farklı toplumsal kesimlerin ortak paydada buluşmasına zemin hazırlayan etkinlik, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını pekiştirme kararlılığıyla tamamlandı. Program, "Birlikte daha güçlü, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için" mesajıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıSivil ToplumAK PartiPolitikaTürkiyeGüncelSiirtSon Dakika

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