Siirt\'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilden biri olan Siirt'te oy verme işlemi tamamlandı.
Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Siirt il genelinde toplamda 217 bin 353 seçmen oy kullandı. - SİİRT
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Kırsal Yüceli Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma sopa ve bıçak kullanılarak kavgaya dönüştü. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Köyde jandarma, hastanede ise polis ekipleri güvenlik önlemi almaya devam ediyor.
Burdur'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi. Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor. İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur'da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Edirne'de yaşayan 90 yaşındaki Bedriye Altun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı okula getirildi. Sedye ile oy kullanma hakkını kullanan Altun, herkesin oy kullanması gerektiğini belirtti. Vatandaşlık görevini yerine getiren Altun, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü.
Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi ve saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Ankara'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oylarını kullanan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için parklara gitti. Ankaralılar, oylarını kullandıktan sonra Seğmenler Parkı'nda buluşarak baharın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, umutlu bir şekilde daha güzel günlerin gelmesini umut etti.
Çorum'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi başladı.
Elazığ'da oy kullanma işlemleri sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 21 adayın yarıştığı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Oy sayım işlemi devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
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