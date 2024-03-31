Siirt\'te yerel seçimler başladı

Politika

Türkiye'deki yerel seçimde, 32 ilde saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek iller arasından biri olan Siirt'te oy kullanılmaya başlandı.

Siirt'te vatandaşlar saat 07.00 itibariyle belirlenen okullarda kurulan sadıklara giderek oylarını kullanmaya başladı. Siirt merkezde 115 bin 238, Kurtalan'da 39 bin 489, Şirvan'da 12 bin 630, Pervari'de 17 bin 232, Baykan'da 17 bin 087, Eruh'ta 12 bin 714 ve Tillo'da ise 2 bin 965 kişi sandık başına gidecek.

Seçmen, belediye başkanı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için 4 ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Oy kullanmaya gelen vatandaş Lokman Çelepkolu; "Oyumu kullandım. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Diğer bir vatandaş İrfan Yıldız ise; "Oyumu kullanmak için geldim. Hayırlısı ne ise o olur inşallah. Rabbim utandırmasın" şeklinde konuştu.

Oy verme işleminin sabah 07.00'da başladığı Siirt'te sandıklar, 16: 00'da kapanacak. - SİİRT