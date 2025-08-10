Siirt Valisi Kızılkaya, Mahalle Toplantıları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, mahalle toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mahhalle toplantılarda altyapıdan ulaşıma, eğitimden sosyal hizmetlere kadar pek çok konuda çözüm odaklı adımlar atılıyor. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, amaçlarının halkın taleplerine hızlı ve etkili şekilde karşılık vermek olduğunu belirterek, devlet olarak kapılarının da, gönüllerinin de her zaman millete açık olduğunu söyledi. Şavuran Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, tamamlanan yol çalışmalarını da incelediklerini ifade ederek, vatandaşların memnuniyetini yerinde gözlemlediklerini kaydetti. Kızılkaya, vatandaşların şehir içinde tozdan, topraktan kurtularak işlerine ve evlerine daha rahat ulaşabilmesinin çok kıymetli olduğunu, yapılan yolların sadece fiziki değil, aynı zamanda manevi bir anlam taşıdığını vurguladı.

Vali Kızılkaya, her cuma günü düzenli olarak gerçekleştirdikleri mahalle buluşmalarına da değindi. En son 16'ncısı düzenlenen bu buluşmaların doğrudan iletişim kurmak ve sorunları yerinde dinleyip çözmek adına büyük önem taşıdığını belirten Kızılkaya, cuma sabahları temizlik seferberliğiyle başlayan programların ardından vatandaşlarla bir araya geldiklerini, genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden vatandaşın taleplerini dinlediklerini ifade etti. " Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Siirt Valiliği olarak bu taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Çözebileceğimiz konuları anında çözüyoruz, daha kapsamlı çalışmalar gerektiren konular içinse ekip arkadaşlarımızla detaylı şekilde çalışıp en kısa sürede sahaya çıkıyoruz" diyen Kızılkaya, bu anlayışla hizmet ettiklerini vurguladı.

Mahalle buluşmalarının vatandaşla kucaklaşmak, sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmek açısından çok verimli geçtiğini söyleyen Vali Kızılkaya, bu süreçte katkı sunan tüm belediye personeline ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Çalışmalar kapsamında Doğan Mahallesi Şavuran mevkisinde yaklaşık 6 kilometrelik ham yol, 37 bin metrekare sathi kaplama asfaltla buluşturuldu. Kooperatif Mahallesi Çevre Yolu Orman Kent Yaşam Alanı'nda 3 bin 500 ton asfalt kullanılarak, 9 bin metrekarelik sathi kaplama gerçekleştirildi. Barış Mahallesi otogar yanındaki 500 metre uzunluğundaki ham yol da 4 bin metrekarelik sathi kaplama çalışmasıyla tamamlandı. - SİİRT