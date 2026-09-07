Silah ruhsatı ücretinde indirim, ilk başvuru yarı, yenileme ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin taleplerine yanıt verdi. Ekim ayında gündeme gelecek pakette, ilk başvuruda ücretin yarı oranında alınması ve yenilemelerde ücret alınmaması konusunda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını açıkladı.
Bakan Gürlek: "Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık; bize yardımcı oldular. Ekim ayında gündeme gelecek pakette, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakata vardık."
Kaynak: İHA
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