 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Şile Belediye Başkanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi. Ocaklı, sanayi esnafının ihtiyaçlarını ve yeni hedefleri paylaşarak, İBB ile işbirliği yaparak ilçeye yeni sanayi alanları kazandıracaklarını belirtti.

03.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Belediye Başkanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Ocaklı, "Güne emekçilerimizle birlikte başladık. Şile'nin üretim gücünü, sanayi esnafımızın ihtiyaçlarını ve Şile Belediyesi olarak ortaya koyacağımız yeni hedefleri kendileriyle paylaştık. Onlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek, ilgili birimlere aktardık. Yeni dönemde sanayi esnafımızın da destekleriyle, İBB'de 'Yeniden İstanbul' diyerek Murat Kurum Başkanımızla birlikte ilçemize yeni sanayi alanları kazandıracak ve üretim gücümüze katma değer sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlhan Ocaklı, AK Parti, Şile, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement