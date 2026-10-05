Silivri Meclisi'nde deredeki yatak eleştirisine Ekici 'sabah aldırırdık' yanıtı verdi

Silivri Belediye Meclisi'nde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir bulunduğu belirtilen yatak gündeme geldi. AK Partili Celalettin Yazıcı'nın eleştirisine Başkan Vekili Yalçın Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" yanıtını verdi.

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında belediye hizmetlerine ilişkin tartışmalar sırasında dikkat çeken bir konu gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede bir yatağın birkaç gündür bulunduğunu belirterek, belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.

Yazıcı: "Üç dört gündür bir yatak yüzüyor"

İlçede tespit ettiği sorunlardan örnekler veren Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dereyi işaret ederek, "Mimar Sinan'ın orada dere var. Üç dört gündür bir yatak yüzüyor. Sabah geçerken yine oradaydı" dedi.

Yazıcı'nın sözleri üzerine mecliste yatağın durumuna ilişkin kısa süreli karşılıklı diyalog yaşandı. "Nasıl bir yatak?" sorusuna Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" karşılığını verdi.

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise Yazıcı'nın eleştirisine, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek yanıt verdi.

Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" diyerek yatağın kaldırılması için gerekli müdahalenin yapılacağını ifade etti.

"Belediye kendisi tespit etmeli"

Yazıcı ise ilçedeki bu tür olumsuzlukların giderilmesi için belediyenin meclis üyelerinin veya vatandaşların bildirimini beklememesi gerektiğini savundu. Saha ekiplerinin sorunları yerinde tespit ederek müdahale etmesi gerektiğini belirten Yazıcı, deredeki yatağı belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine örnek gösterdi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede bulunduğu belirtilen yatak üzerinden başlayan karşılıklı konuşmalar, Ekici'nin konuyla ilgilenileceğini belirtmesinin ardından sona erdi.