Silopi Belediyesi 10 aylık 1 milyar 600 milyon lirayı aşan harcamasını açıkladı - Son Dakika
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Silopi Belediyesi 10 aylık 1 milyar 600 milyon lirayı aşan harcamasını açıkladı

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Silopi Belediyesi 10 aylık 1 milyar 600 milyon lirayı aşan harcamasını açıkladı
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Silopi Belediyesi, istifa çağrısının ardından 2026'nın ilk 10 aylık harcamalarını belediye binasına astığı pankartla duyurdu. Toplam harcama 1 milyar 600 milyon 507 bin 986 lira 52 kuruş olurken, vatandaşlar gelir tablosunun da açıklanmasını istedi.

Şırnak'ın Silopi ilçe Belediye Başkanı Av. Jiyan Ormanlı'ya yönelik istifa çağrısının ardından Silopi Belediyesi, 2026 yılının ilk 10 aylık giderlerini belediye binasına astığı pankartla kamuoyuna duyurdu. Açıklanan harcamaların toplamı 1 milyar 600 milyon 507 bin lirayı aşarken, vatandaşlar gelir tablosunun da açıklanmasını istedi.

Silopi Belediye Başkanı Av. Jiyan Ormanlı'ya yönelik istifa çağrısının ardından belediye yönetimi, 1 Ocak-30 Ekim 2026 dönemine ait harcamalarını ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaştı. Belediye binasına asılan büyük pankartta, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen harcamalar farklı başlıklar altında sıralanırken, her bir gider kalemi için ödenen tutarlara da yer verildi. Silopi Belediyesinin açıkladığı verilere göre, 1 Ocak-30 Ekim 2026 tarihleri arasındaki toplam harcama 1 milyar 600 milyon 507 bin 986 lira 52 kuruş olarak kayıtlara geçti. Tabloda en büyük payın personel maaşlarına ayrıldığı görüldü. Personel maaşları için 764 milyon 133 bin 291 lira 96 kuruş ödeme yapılırken, yol yapım ve bakım çalışmaları 172 milyon 374 bin 996 lira ile ikinci sırada yer aldı. Araç alımları için 104 milyon 665 bin 777 lira, içme suyu kuyuları, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile arıtma tesisi kapsamında boru ve malzeme alımları için ise 82 milyon 315 bin 827 lira 48 kuruş harcandığı bildirildi. Diğer dikkat çeken giderler arasında 69 milyon 996 bin 437 lira 68 kuruşluk çeşitli mal ve malzeme alımları, 63 milyon 596 bin 554 lira 38 kuruşluk iş makineleri ve araç bakım-onarım giderleri ile 46 milyon 234 bin 226 lira 86 kuruşluk akaryakıt ve yağ alımları yer aldı.

16 araç için 104,6 milyon lira ödendi

Belediyenin paylaştığı harcama listesinde araç filosuna yönelik alımlar da dikkat çekti. Açıklamaya göre 10 yolcu otobüsü, 3 kepçe, 1 ekskavatör ve 2 forklift olmak üzere toplam 16 araç için 104 milyon 665 bin 777 lira ödeme yapıldı. Yol çalışmaları kapsamında 300 bin metrekare parke taşı ve 74 bin 925 metrekare asfalt yapımı için 172 milyon 374 bin 996 lira harcandığı belirtildi. Park, bahçe ve mezarlık çalışmalarına yönelik malzeme alımı ve onarım giderleri ise 38 milyon 754 bin 198 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Vatandaşlar, 1 Ocak-30 Ekim 2026 tarihleri arasında belediyenin hangi kaynaklardan ne kadar gelir elde ettiğinin açıklanmasını istedi.

Kaynak: İHA
Silopi BelediyesiPolitikaGüncelSon Dakika

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