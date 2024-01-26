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Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep, kurun etkisi yok - Son Dakika
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Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep, kurun etkisi yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu ve kurun önemli bir etkisi olmadığını belirtti. Şimşek, verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşmanın ihracatı artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep, kurun etkisi yok
26.01.2024 - 14:35,
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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