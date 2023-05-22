14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından Oğan, sosyal medyada gündemin en tepesine yerleşti.
Öte yandan Oğan'ın takipçi sayısının da hızla azaldığı görüldü. Oğan açıklama yaptığı andan itibaren saatler içersinde Twitter'da yaklaşık 100 binden fazla takipçi kaybetti.
Son Dakika › Politika › Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük destek açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti - Son Dakika