Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük destek açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti - Son Dakika
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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük destek açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti

22.05.2023 20:21

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası takipçi sayısının hızla düştüğü görüldü. Oğan, açıklamasının ardından kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti.

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA KAYNIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından Oğan, sosyal medyada gündemin en tepesine yerleşti.

SAATLER İÇERİSİNDE 100 BİN TAKİPÇİ KEYBETTİ

Öte yandan Oğan'ın takipçi sayısının da hızla azaldığı görüldü. Oğan açıklama yaptığı andan itibaren saatler içersinde Twitter'da yaklaşık 100 binden fazla takipçi kaybetti.

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti
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Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilk tepki Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilk tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük destek açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük destek açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti - Son Dakika
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