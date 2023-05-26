Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum

26.05.2023 13:26

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yapmıştı. Oğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Hayır canım düşünmüyorum. 28 Mayıs'tan sonra siyasete devam edeceğiz" yanıtını verdi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5.17 puan alarak seçimin kilit ismi haline gelen dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi.

OĞAN: 28 MAYIS'TAN SONRA SİYASETE DEVAM EDECEĞİZ

Seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almasıyla bir kesimin büyük tepkisini çeken Oğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen " AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Hayır canım düşünmüyorum. 28 Mayıs'tan sonra siyasete devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"SİNAN OĞAN GÖNÜLLÜLERİNİN HİÇBİR BEKLENTİSİ YOKTUR"

Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Ülkeyi yönetmeye talibiz biz. Bu ülkeyi talip olmayan bir siyasi var mıdır, varsa Kılıçdaroğlu'dur. Hiçbir siyasi oluşumun içinde olmadım olmayacağım. Sinan Oğan gönüllüleri hiçbir beklentileri olmadan siyaset yapan insanlardır."

"ERDOĞAN İLE HERHANGİ BİR PAZARLIK ASLA OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam mevki anlamında hiçbir talebim olmadığını ifade eden Oğan, "Kılıçdaroğlu'ndan olmadığı gibi. Kılıçdaroğlu verebileceğini söyledi. Ben önce ikna olmalıydım buna. Sayın Erdoğan'a gelecek olursak iddia edildiği gibi ben kendisinden randevu talep etmedim. Bir pazarlık asla olmadı. Biz ortaya birtakım ilkeler koyduk. Bu ilkeler Erdoğan tarafından kabul edildi. O an geliyor diye bir Twitter hesabı var. O ilkeleri madde madde konuştuk. Ortada pazarlık değil, ilkeler var. Bu ilkeler hem Millet İttifakı tarafından hem Cumhur İttifakı tarafından kabul edilmiş ilkeler.

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Anayasadaki Türklük maddesi olarak bilinen madde Babacan'ın partisi tarafından çıkarılmak istendi. Millet İttifakı'na bunu dayatmak istiyor. Özdağ da Millet İttifakı'na Madde 66'yı kabul ettirdi. Afet Bakanlığı'nın kurulması bir pazarlık değil ki. 11 sene önce Meclis'e kanun teklifi önermiştim. Benim bir bakanlık talebim yok. 2015 senesinde Binali Yıldırım beni davet etti, o zaman gitseydim zaten bakan olurdum süreç içerisinde. Benim hiç öyle derdim yok. Bana haksızlık yapılıyor."

YORUMLAR
500
Sinan Oğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda yüzde 53 ve üzerinde oy alır Sinan Oğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda yüzde 53 ve üzerinde oy alır Sinan Oğan'dan 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum Sinan Oğan'dan 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum

Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'dan 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:31:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement