Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5.17 puan alarak seçimin kilit ismi haline gelen dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi.

OĞAN: 28 MAYIS'TAN SONRA SİYASETE DEVAM EDECEĞİZ

Seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almasıyla bir kesimin büyük tepkisini çeken Oğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen " AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Hayır canım düşünmüyorum. 28 Mayıs'tan sonra siyasete devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"SİNAN OĞAN GÖNÜLLÜLERİNİN HİÇBİR BEKLENTİSİ YOKTUR"

Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Ülkeyi yönetmeye talibiz biz. Bu ülkeyi talip olmayan bir siyasi var mıdır, varsa Kılıçdaroğlu'dur. Hiçbir siyasi oluşumun içinde olmadım olmayacağım. Sinan Oğan gönüllüleri hiçbir beklentileri olmadan siyaset yapan insanlardır."

"ERDOĞAN İLE HERHANGİ BİR PAZARLIK ASLA OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam mevki anlamında hiçbir talebim olmadığını ifade eden Oğan, "Kılıçdaroğlu'ndan olmadığı gibi. Kılıçdaroğlu verebileceğini söyledi. Ben önce ikna olmalıydım buna. Sayın Erdoğan'a gelecek olursak iddia edildiği gibi ben kendisinden randevu talep etmedim. Bir pazarlık asla olmadı. Biz ortaya birtakım ilkeler koyduk. Bu ilkeler Erdoğan tarafından kabul edildi. O an geliyor diye bir Twitter hesabı var. O ilkeleri madde madde konuştuk. Ortada pazarlık değil, ilkeler var. Bu ilkeler hem Millet İttifakı tarafından hem Cumhur İttifakı tarafından kabul edilmiş ilkeler.

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Anayasadaki Türklük maddesi olarak bilinen madde Babacan'ın partisi tarafından çıkarılmak istendi. Millet İttifakı'na bunu dayatmak istiyor. Özdağ da Millet İttifakı'na Madde 66'yı kabul ettirdi. Afet Bakanlığı'nın kurulması bir pazarlık değil ki. 11 sene önce Meclis'e kanun teklifi önermiştim. Benim bir bakanlık talebim yok. 2015 senesinde Binali Yıldırım beni davet etti, o zaman gitseydim zaten bakan olurdum süreç içerisinde. Benim hiç öyle derdim yok. Bana haksızlık yapılıyor."