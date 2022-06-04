Sınav öncesi öğrencilere moral verdi - Son Dakika
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Sınav öncesi öğrencilere moral verdi

04.06.2022 17:35
Sınav öncesi öğrencilere moral verdi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Pazar günü gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavına girecek öğrencilerle bir araya gelerek, başarılar diledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Pazar günü gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavına girecek öğrencilerle bir araya gelerek, başarılar diledi.

Ankara'da bir dizi temasta bulunduktan sonra ilçeye dönen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Kültür Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ekinci, girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Viranşehir'e yapılacak 200 milyon TL değerindeki projeleri gençlere anlattı. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına girecek öğrencilerle de bir araya gelerek moral veren Ekinci, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Dört yıl sürecek yeni bir eğitim hayatının ilk adımını oluşturan LGS'nin, çocukların istikbalinin şekillenmesinde rol alan önemli sınavlardan birisi olduğunu belirten Başkan Ekinci, "Değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları LGS'de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte öğrencilerimiz için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, fedakarlıklarıyla çocuklarımızı yetiştiren ailelere selamlarımı iletiyor, sınava girecek tüm öğrencilerimizin istedikleri okullara yerleşmesi temennisiyle başarılar diliyorum" dedi.

Gençler de, kendileriyle bir araya gelerek moral veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Sınav öncesi öğrencilere moral verdi
Sınav öncesi öğrencilere moral verdi
Sınav öncesi öğrencilere moral verdi
Sınav öncesi öğrencilere moral verdi
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Kaynak: İHA

Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sınav öncesi öğrencilere moral verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınav öncesi öğrencilere moral verdi - Son Dakika
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