Sincan Belediye Başkanı Ercan\'dan MHP\'ye ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, MHP Sincan İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevine atanan Mesut Genci beraberindeki heyetle birlikte makamında ziyaret etti. Ziyarete Genel Koordinatör İsmail Canocak, Sincan Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Aslanbaş, MHP Grup Başkan Vekili Serkan Gündüz ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Cumhur İttifakı ruhunun vurgulandığı görüşmede Başkan Ercan ve beraberindeki heyet, MHP İlçe Başkanı Genç'e ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek 'hayırlı olsun' temennilerini iletti. Genç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - ANKARA