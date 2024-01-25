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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeniden aday gösterilen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sabah namazında 15 Temmuz Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ercan, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara teşekkür ederek, Sincan için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, soğuk havada vatandaşlara sıcak çorba, çay ve simit ikramı yapıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla buluştu
25.01.2024 - 15:56,
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Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde Sincan'ı yeniden Belediye Başkanı Murat Ercan'a emanet etti. Yoğun bir kalabalık tarafından alkışlarla Sincan'da karşılanan Ercan, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara kendisine duydukları güven için teşekkür etti. 15 Temmuz Camii'nde sabah namazını vatandaşlarla birlikte eda eden Ercan, cemaatin hayır duasını aldı. Avluda vatandaşlarla sohbet eden Ercan, Sincan için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Ercan'ın soğuk havada vatandaşlara sıcak çorba, çay ve simit ikramı ise yüzleri güldürdü. Başkan Ercan, "Bu samimiyet ve güvenle hep birlikte Sincan'ı daha güzel yerlere taşıyacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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